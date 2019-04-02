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  • Видео: популярные эстонские телеведущие согласились полностью оголиться

Видео: популярные эстонские телеведущие согласились полностью оголиться

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Репортер шоу «Õhtu» Хеэлия Силламаа и главред Elu24 Керту Юккум решили 1 апреля разыграть ведущих программы Роберта Роола и Юрия Бучакова.

«Вы теперь такие популярные, что я вынуждена к вам обратиться с предложением сняться для благотворительного календаря, который мы планируем выпустить», - сказала Керту Юккум ведущим. 

«Голыми?» - спросил Роберт у Керту. 

«Ну в том смысле, что где-то что-то прикрыто котенком?» - уточнил Юрий. 

Несмотря на это, парни быстро согласились на подобное предложение. Тем более что, до съемок для календаря 2020 года еще есть время. 

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