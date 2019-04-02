Видео: популярные эстонские телеведущие согласились полностью оголиться

«Вы теперь такие популярные, что я вынуждена к вам обратиться с предложением сняться для благотворительного календаря, который мы планируем выпустить», - сказала Керту Юккум ведущим.

«Голыми?» - спросил Роберт у Керту.

«Ну в том смысле, что где-то что-то прикрыто котенком?» - уточнил Юрий.

Несмотря на это, парни быстро согласились на подобное предложение. Тем более что, до съемок для календаря 2020 года еще есть время.