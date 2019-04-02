Теперь она смело фотографируется в бикини, а раньше ненавидела свое тело
27-летняя телезвезда Мадли Вилсар поделилась в социальных сетях снимком, который доказывает, что она наконец-то полюбила себя такой, какая она есть, пишет Elu24.ee.
На фотографии в Instagram Мадли позирует под солнцем Тайланда. «Очень сложно наслаждаться миром, в котором вы постоянно слышите: не делай того, не делай этого. Я с уверенностью могу так говорить, потому что долго ненавидела свое тело, - пишет Мадли. - Я ненавидела себя, но потом поняла, что единственный человек, кто теряет в этом непринятии себя - это я. И только я упускаю возможности».
«Ты можешь лежать на пляже и комплексовать, но под конец дня понимаешь, что никого не интересуешь. Более вероятно, что люди вообще не смотрят на тебя. Они живут своей жизнью, наслаждаются солнцем и счастливы».