Не упусти свой Chance! Этой весной в Таллинне пройдет конкурс талантов

Chance – это местный конкурс исполнителей, основанный в 2009 году. Основные цели конкурса – реализация творческих идей и практика выступления на сцене перед публикой.

Чтобы принять участие в кастинге на конкурс, нужно заполнить заявку ЗДЕСЬ!

ФОТО: мероприятие Chance

Ведущими конкурса будут Maria Vam и рэпер Em. Среди жюри – Александр Жеделёв, певица Виктория Смахтин, саундинженер Михаил Рихтер и битмейкер Дима Лефанов.

ФОТО: мероприятие Chance

Мероприятие пройдет 11 мая в 17:00 в концертном зале VABA LAVA. Входной билет – 10 евро. Приходи и поддержи местные таланты!