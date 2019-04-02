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Не упусти свой Chance! Этой весной в Таллинне пройдет конкурс талантов
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ФОТО: Промо

11 мая в концертном зале VABA LAVA состоится конкурс исполнителей под названием Chance. Главный приз 200 евро и много других призов. 

Chance – это местный конкурс исполнителей, основанный в 2009 году. Основные цели конкурса – реализация творческих идей и практика выступления на сцене перед публикой.

Чтобы принять участие в кастинге на конкурс, нужно заполнить заявку ЗДЕСЬ!  

ФОТО: мероприятие Chance

Ведущими конкурса будут Maria Vam и рэпер Em. Среди жюри – Александр Жеделёв, певица Виктория Смахтин, саундинженер Михаил Рихтер и битмейкер Дима Лефанов.

ФОТО: мероприятие Chance

Мероприятие пройдет 11 мая в 17:00 в концертном зале VABA LAVA. Входной билет – 10 евро. Приходи и поддержи местные таланты!

ФОТО: мероприятие Chance

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