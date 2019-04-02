Не упусти свой Chance! Этой весной в Таллинне пройдет конкурс талантов
11 мая в концертном зале VABA LAVA состоится конкурс исполнителей под названием Chance. Главный приз 200 евро и много других призов.
Chance – это местный конкурс исполнителей, основанный в 2009 году. Основные цели конкурса – реализация творческих идей и практика выступления на сцене перед публикой.
Чтобы принять участие в кастинге на конкурс, нужно заполнить заявку ЗДЕСЬ!
Ведущими конкурса будут Maria Vam и рэпер Em. Среди жюри – Александр Жеделёв, певица Виктория Смахтин, саундинженер Михаил Рихтер и битмейкер Дима Лефанов.
Мероприятие пройдет 11 мая в 17:00 в концертном зале VABA LAVA. Входной билет – 10 евро. Приходи и поддержи местные таланты!