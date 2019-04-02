В Сети обсуждают роман 53-летней Ирины Безруковой с молодым актером
Актриса Ирина Безрукова была замечена на премьере фильма «Амбивалентность» в московском киноцентре «Октябрь» в сопровождении молодого коллеги, Игоря Оробея, констатирует Teleprogramma.pro.
Ирина Безрукова никак не прокомментировала снимки, она старается не афишировать личную жизнь. С актером Сергеем Безруковым актриса развелась четыре года назад после 15 лет брака. В новом браке у Безрукова родилось уже двое детей, дочь и сын.
Об избраннике Безруковой известно немного. Игорь Оробей закончил Щукинское училище по курсу оперетты. В настоящий момент на его счету две небольшие роли в кино.