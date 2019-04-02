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  • В Сети обсуждают роман 53-летней Ирины Безруковой с молодым актером

В Сети обсуждают роман 53-летней Ирины Безруковой с молодым актером
Кто же он, новый избранник актрисы?

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Ирина Безрукова в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics / Scanpix

Актриса Ирина Безрукова была замечена на премьере фильма «Амбивалентность» в московском киноцентре «Октябрь» в сопровождении молодого коллеги, Игоря Оробея, констатирует Teleprogramma.pro.

Ирина Безрукова и Игорь Оробей

ФОТО: Instagram

Ирина Безрукова никак не прокомментировала снимки, она старается не афишировать личную жизнь. С актером Сергеем Безруковым актриса развелась четыре года назад после 15 лет брака. В новом браке у Безрукова родилось уже двое детей, дочь и сын.

Об избраннике Безруковой известно немного. Игорь Оробей закончил Щукинское училище по курсу оперетты. В настоящий момент на его счету две небольшие роли в кино.

Ирина Безрукова и Игорь Оробей

ФОТО: Instagram

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