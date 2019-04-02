Кончита Вурст кардинально сменила имидж

Однако на вручении премии «Золотая камера» в Берлине Нойвирт появился в новом образе. На певце были замечены кожаные брюки, корсет, перчатки и массивные металлические цепи на шее, пишет 5-tv.ru .

Похоже, певец снова устал от своего альтер-эго и решил ненадолго вернуться в «мужское тело», чем вызвал резкую критику со стороны пользователей, привыкших видеть его в другом образе.