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Кончита Вурст кардинально сменила имидж
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Кончита Вурст.

ФОТО: MATTHIAS FROEHLICH / AFP

Эпатажный поп-исполнитель Томас Нойвирт, выступающий под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, снова удивил поклонников радикальной сменой имиджа. Обычно Нойвирт выступает в образе женщины с бородой, у которой длинные локоны и вечерний макияж.

Однако на вручении премии «Золотая камера» в Берлине Нойвирт появился в новом образе. На певце были замечены кожаные брюки, корсет, перчатки и массивные металлические цепи на шее, пишет 5-tv.ru.

Кончита Вурст

ФОТО: Schneider-Press/John Farr/SIPA / Schneider-Press/John Farr/SIPA

Похоже, певец снова устал от своего альтер-эго и решил ненадолго вернуться в «мужское тело», чем вызвал резкую критику со стороны пользователей, привыкших видеть его в другом образе.

Кончита Вурст

ФОТО: Schneider-Press/John Farr/SIPA / Schneider-Press/John Farr/SIPA

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