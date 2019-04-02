Раскрыт секрет внезапно располневшей Анны Семенович

В своем Instagram Анна Семенович обрадовала поклонников известием о премьере клипа на песню «Хочешь». Причем, музыкальное видео, которое артистка подготовила специально ко Дню смеха, очень повеселило многих ее фанатов. За сутки клип набрал 1 000 000 просмотров.

Напомним, склонная к полноте Анна Семенович в одном из своих интервью признавалась, что неравнодушна к вкусным калорийным блюдам. Иногда она позволяет себе полакомится чем-нибудь запрещенным, но после этого сразу же идет в спортзал и сбрасывает лишний вес.