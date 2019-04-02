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Раскрыт секрет внезапно располневшей Анны Семенович
Убойное видео-объяснение за сутки увидели миллионы. Смотрим и мы!

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Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Певица Анна Семенович раскрыла секрет своей сильно располневшей фигуры. Оказывается, звезда шоу-бизнеса снималась в новом клипе и по сюжету ей пришлось играть полную женщину. Получается, что появившееся ранее в Сети фото Семенович является всего лишь результатом качественной работы гримера, а не чрезмерной любовью певицы к сладкому, пишет Zen.yandex.com.

В своем Instagram Анна Семенович обрадовала поклонников известием о премьере клипа на песню «Хочешь». Причем, музыкальное видео, которое артистка подготовила специально ко Дню смеха, очень повеселило многих ее фанатов. За сутки клип набрал 1 000 000 просмотров.

Напомним, склонная к полноте Анна Семенович в одном из своих интервью признавалась, что неравнодушна к вкусным калорийным блюдам. Иногда она позволяет себе полакомится чем-нибудь запрещенным, но после этого сразу же идет в спортзал и сбрасывает лишний вес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимые-Ураааааа🔥ПРЕМЬЕРА‼️КЛИПА-ХОЧЕШЬ ‼️Сегодня в День смеха, я подготовила для вас сюрприз-мой новый клип на песню #Хочешь 🔥 Он не оставит никого равнодушным 😂 Смех и радость я вам гарантирую!! Смейтесь чаще и Жизнь будет гораздо веселее 🥳 АКТИВНАЯ ССЫЛКА У МЕНЯ В ПРОФИЛЕ 👆🏽Спасибо режиссеру Рустаму Романову @rustamromanov.ru и его команде❤️Спасибо моим коллегам за потрясающую игру @stas_duzhnikov @syabitova_roza @tatarkafm @shevgi ❤️Спасибо @katrin_erdman за стиль,❤️ @yakovleva_yulia мейк❤️ и спасибо @antonpustovoj за песню🔥 Я СЧАСТЛИВА ‼️ВСЕМ СМОТРЕТЬ 👆🏽 #премьера #хочешь #клип #хочешьсеменович #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

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