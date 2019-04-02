Гороскоп одиноких: пять знаков Зодиака, которым сложно построить серьезные отношения

По мнению астрологов, все мы рождаемся с некоторым набором особенностей в зависимости от зодиакального знака. Как характер мышления мешает некоторым устраивать свою личную жизнь и что можно сделать, чтобы это исправить, расскажет Joinfo.ua.

Близнецы слишком многое требуют, но мало дают

К сожалению, это свойственно Близнецам. Сами они не мыслят жизни без развлечений и тусовок, общения с друзьями и подругами, а также разных спонтанных приключений. Но вот от своей половинки хотят всего и сразу — и чтоб дома чистота, и заботы с вниманием, и так далее. Получается очень заметный перекос, исправить который могут только сами Близнецы. Пересмотрев в себе подобное отношение.

Скорпионы теряют голову, а с ней и партнера

К сожалению, представители этого зодиакального знака, влюбляясь, теряют способность мыслить здраво. А потому совершают разные сумасшедшие поступки и обижаются на ровном месте. Эти реакции поначалу, возможно, и умиляют их любимого человека, но со временем начинают раздражать.

Скорпиону самому очень сложно быть с собой в мире и гармонии, когда он кого-то безумно любит. Ведь они привыкли быть всегда сильными и контролировать ситуацию, по-другому просто не умеют. Но, к их ужасу, такие хладнокровные в самых разных жизненных ситуациях, они частенько ведут себя как маленькие дети в период отношений. В итоге одной из сторон становится настолько невыносимо, что связь между возлюбленными рвется.

Что можно сделать? Разрешить себе быть слабым и беззащитным, перестать требовать от себя невозможного — от этого всем будет намного легче.

Тельцы стараются слишком сильно

Иногда важно расслабиться, но это не про Тельцов. Уж они-то приложат все усилия для того, чтобы отношения получились идеальными и достойными восхищения общественности. Вот только порой не стоит так сильно «заморачиваться». Представителям этого земного созвездия важно научиться жить сегодняшним днем и быть немножко спонтанными. Это пойдет только на пользу их отношениям.

Овны: независимость на первом месте

Рожденные под этим знаком Зодиака люди — прирожденные лидеры, им сложно устроить свою личную жизнь. Такие уж Овны — с характером и желанием иметь решающее право голоса всегда и везде. Вот только они забывают о том, что сложно любить того, кто должен быть прав в любой ситуации — даже если его мнение ошибочно. Тут Овну следует выпустить пар и сделать выбор, что важнее: быть правым или быть с любимым человеком?

Раки боятся отношений