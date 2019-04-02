LimonCмотриВ Японии началась волшебная пора цветения сакуры. Смотрите галерею!В Японии началась волшебная пора цветения сакуры. Смотрите галерею!Limon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии2 апреля 2019, 13:51Время цветения этого дерева японцы связывают с наступлением весны. Чтобы увидеть цвет японской вишни, в парки приходят целыми семьями и устраивают пикники. Смотрите галерею! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариивишняяпония