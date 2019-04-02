Убийца 19-летней девушки сознался в прямом эфире Первого канала: его задержали прямо в студии
В шоу ведущего Дмитрия Шепелева «На самом деле» обсуждалось жуткое убийство 19-летней Анастасии Мужени, которое случилось два года назад. Девушку забили насмерть в палатке на берегу Черного моря, использовав в качестве орудия тупой предмет. Виновника официально не нашли.
Около дела Мужени давно происходит что-то неоладное. Подруга убитой, Анна Попова уже провели два года в следственном изоляторе. Она считается главной подозреваемой по делу. Однако доказательств ее вины нет, передает TopNews.
В начале шоу Шепелев объявил, в студии появится возможный убийца Мужени. Гостем «На самом деле» стал 21-летний Владимир Черкасов, эмигрировавший в Эквадор. Сидя в черной маске, в прямом эфире он сознался в убийстве девушки и описал, что происходило до и после трагедии в палатке.
Черкасов заявил, что убийство было непредумышленным. Якобы он с друзьями - Георгием Корнеевым и Багданом Архиповым – подвозили девушку.
«В ту ночь я ехал в такси с Георгием Корневым и Богданом Архиповым. Мы возвращались с пляжа, ехали в центр поселка. По пути мы увидели девушку, которая голосовала. Мы остановились. Девушка попросила подвести ее до федеральной трассы. Было уже больше двух часов ночи», – рассказал Черкасов.
Ночью он решил навестить одинокую путешественницу на пляже, проверить все ли с ней в порядке. Однако та, увидев незнакомца, начала кричать и обвинять его в попытке изнасилования.
В панике Черкасов повалил палатку, а потом схватил камень и несколько раз ударил им девушку. Булыжник Черкасов выбросил в море, а затем убежал, бросив, по его словам, еще живую Муженю. Якобы, об ее смерти он узнал от следователя. Воспользовавшись отсутствием подозрений со стороны следствия, он бежал из страны. Но совесть замучила, и он решил признаться.
Эксперты шоу молодому человеку не поверили. По их версии, Черкасво взял вину на себя по скрытым мотивам, хотя, возможно, был соучастником преступления.
В свою очередь Дмитрий Шепелев не озвучил результаты проверки на детекторе лжи, которую прошел предполагаемый преступник. По его словам, окончательно установить виновность Черкасова теперь должны правоохранители и суд.
Во время программы, прямо в студии, Владимир был задержан полицейскими, которых вызвала присутствовавшая на шоу адвокат Екатерина Гордон. Если вина Черкасова будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают Dni.