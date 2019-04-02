Убийца 19-летней девушки сознался в прямом эфире Первого канала: его задержали прямо в студии

Около дела Мужени давно происходит что-то неоладное. Подруга убитой, Анна Попова уже провели два года в следственном изоляторе. Она считается главной подозреваемой по делу. Однако доказательств ее вины нет, передает TopNews.

В начале шоу Шепелев объявил, в студии появится возможный убийца Мужени. Гостем «На самом деле» стал 21-летний Владимир Черкасов, эмигрировавший в Эквадор. Сидя в черной маске, в прямом эфире он сознался в убийстве девушки и описал, что происходило до и после трагедии в палатке.

Черкасов заявил, что убийство было непредумышленным. Якобы он с друзьями - Георгием Корнеевым и Багданом Архиповым – подвозили девушку.

«В ту ночь я ехал в такси с Георгием Корневым и Богданом Архиповым. Мы возвращались с пляжа, ехали в центр поселка. По пути мы увидели девушку, которая голосовала. Мы остановились. Девушка попросила подвести ее до федеральной трассы. Было уже больше двух часов ночи», – рассказал Черкасов.

Ночью он решил навестить одинокую путешественницу на пляже, проверить все ли с ней в порядке. Однако та, увидев незнакомца, начала кричать и обвинять его в попытке изнасилования.

В панике Черкасов повалил палатку, а потом схватил камень и несколько раз ударил им девушку. Булыжник Черкасов выбросил в море, а затем убежал, бросив, по его словам, еще живую Муженю. Якобы, об ее смерти он узнал от следователя. Воспользовавшись отсутствием подозрений со стороны следствия, он бежал из страны. Но совесть замучила, и он решил признаться.

Эксперты шоу молодому человеку не поверили. По их версии, Черкасво взял вину на себя по скрытым мотивам, хотя, возможно, был соучастником преступления.

В свою очередь Дмитрий Шепелев не озвучил результаты проверки на детекторе лжи, которую прошел предполагаемый преступник. По его словам, окончательно установить виновность Черкасова теперь должны правоохранители и суд.