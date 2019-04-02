Джастин Бибер жестко разыграл своих подписчиков

Так, сначала на своей странице в Instagram Джастин Бибер опубликовал снимок УЗИ, на котором видно плод. Подписчики предположили, что возлюбленная артиста ждет ребенка. Затем музыкант поделился снимком, на котором Хейли Болдуин позирует в кабинете врача и держится за округлившийся живот, и подписал его: «Если вы вдруг подумали, что это первоапрельская шутка».