Видео: Седокова в обтягивающем платье устроила сексуальные танцы на столе
Анна Седокова выложила в Instagram видео, на котором она танцует на столе с двумя барышнями. Сама Седокова одета в обтягивающее черное платье, которое подчеркивает ее фигуру, а подпись к видео «зажигает» не хуже самого ролика, сообщает 5-tv.ru.
«Мы будем танцевать на столах до потери сознания, будем целоваться с другими парнями», — написала Седокова.
Из той же подписи ясно, что танцы на столе случились на открытии одного из московских заведений. В комментариях к публикации собралась восторженная публика, не обошлось и без звезд. Ольга Бузова не стала распыляться и просто оставила в комментариях три эмодзи с изображением огня.
Анна сегодня оставила в социальной сети комментарий, что Instagram удалил это зажигательное видео. «Инстаграм удалил предыдущий пост, но, наверное, это и к лучшему. Лучше пусть воспоминания остаются в памяти, там им самое место. В тысячный раз благодарю своих друзей, которые были вчера со мной! Спасибо, что заехали, спасибо, что танцевали, спасибо за улыбки и любовь! Я ваша навеки», - прокомментировала Седокова