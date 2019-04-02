Видео: Седокова в обтягивающем платье устроила сексуальные танцы на столе

Из той же подписи ясно, что танцы на столе случились на открытии одного из московских заведений. В комментариях к публикации собралась восторженная публика, не обошлось и без звезд. Ольга Бузова не стала распыляться и просто оставила в комментариях три эмодзи с изображением огня.

Анна сегодня оставила в социальной сети комментарий, что Instagram удалил это зажигательное видео. «Инстаграм удалил предыдущий пост, но, наверное, это и к лучшему. Лучше пусть воспоминания остаются в памяти, там им самое место. В тысячный раз благодарю своих друзей, которые были вчера со мной! Спасибо, что заехали, спасибо, что танцевали, спасибо за улыбки и любовь! Я ваша навеки», - прокомментировала Седокова