Открыта вакансия путешественника с зарплатой 66 000 долларов

Успешному кандидату придется проводить время в командировках в Японии, Китае, Индии, Турции и Чили до четырех месяцев в году, где он будет пробовать новые блюда и писать отчеты.

При этом компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание, а также оплачивает отпуск в 28 дней. Размер зарплаты – 66 000 долларов в год.