Открыта вакансия путешественника с зарплатой 66 000 долларов
Компания из Великобритании, которая занимается доставкой вегетарианских блюд, объявила вакансию «директора по вкусу», который должен будет путешествовать по миру в поисках новых растительных продуктов и блюд, сообщает Segodnya.ua со ссылкой на Lonely Planet.
Успешному кандидату придется проводить время в командировках в Японии, Китае, Индии, Турции и Чили до четырех месяцев в году, где он будет пробовать новые блюда и писать отчеты.
При этом компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание, а также оплачивает отпуск в 28 дней. Размер зарплаты – 66 000 долларов в год.
Кандидат на эту вакансию должен иметь опыт работы в пищевой промышленности не менее трех лет, уметь выстраивать партнерские отношения и быть готовым пройти строгую процедуру отбора, включающую проверку биографических данных.