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Открыта вакансия путешественника с зарплатой 66 000 долларов
Компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание

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Вегетарианская еда. Иллюстративное фото

ФОТО: Mykola Lunov / PantherMedia / Mykola Lunov

Компания из Великобритании, которая занимается доставкой вегетарианских блюд, объявила вакансию «директора по вкусу», который должен будет путешествовать по миру в поисках новых растительных продуктов и блюд, сообщает Segodnya.ua со ссылкой на Lonely Planet.

Успешному кандидату придется проводить время в командировках в Японии, Китае, Индии, Турции и Чили до четырех месяцев в году, где он будет пробовать новые блюда и писать отчеты.

При этом компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание, а также оплачивает отпуск в 28 дней. Размер зарплаты – 66 000 долларов в год.

Кандидат на эту вакансию должен иметь опыт работы в пищевой промышленности не менее трех лет, уметь выстраивать партнерские отношения и быть готовым пройти строгую процедуру отбора, включающую проверку биографических данных.

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