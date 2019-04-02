«Это демон!» Богомолов взбесился от выходки Собчак

Константин Богомолов наделал немало шума свежей публикацией в своем Instagram. Режиссер выложил снимок, на котором запечатлел готический собор, а на его фоне – женщину в синем наряде.

«На фото – опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался», – неожиданно объявил Константин Богомолов.