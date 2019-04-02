46-летняя Елена Корикова объявила, что беременна

Актриса Елена Корикова является активным пользователем соцсетей и часто делится с поклонниками фотографиями с театральных репетиций, светских мероприятий или же просто публикует личные кадры. Во понедельник вечером один из таких появился на ее странице.

«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь...Лучше от меня узнаете, чем от желтой прессы», — написала звезда, опубликовав фото, на котором позирует с большим животом.