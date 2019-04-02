Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом

Дочь Людмилы Гурченко незадолго до смерти сильно простудилась, что и стало причиной проблем с сердцем. Однако муж не посчитал нужным даже вызвать ей скорую. После смерти Марии у ее супруга началась новая жизнь: он начал водить в квартиру женщин. Поговаривают, что одна из последних его избранниц даже претендует на жилье. «Я боюсь элементарно оказаться на улице. Мы живем с дочерью и отцом в квартире, которая изначально принадлежала моим прабабушке и прадедушке со стороны Люси», — отметила Елена.

Ирена Джалалова, подруга Марии Королевой, знакома с ситуацией внучки Гурченко. По словам женщины, папа и дочь пытались договориться до суда, но мужчина наотрез отказался переезжать.

В начале 90-х жилье было приватизировано, но Александр в этом процессе не участвовал. Адвокат внучки Гурченко Ольга Бирючева утверждает, что до конца не была определена наследственная масса. По словам юриста, отец Королевой — не бедный человек, у него есть еще доходы от предприятий. «Мы вышли в суд, чтобы определить, что должно войти в часть наследства. Речь идет о том, что Лене достается имущество на сумму чуть меньше 338 000 евро, и ему — примерно на такую же. Там абсолютно равные доли», — отметила адвокат.

Гостей студии, к слову, возмутило, что Елена сейчас не работает. По их мнению, к 35 годам она могла бы уже обзавестись своим имуществом, а не делить то, которое ей досталось от знаменитой бабушки. Таких нападок женщина выдержать не смогла и разрыдалась у всех на глазах.

«Моя мама из-за моего отца элементарно похоронила сына. Когда мой брат умер, мне было 14, ему 15. Вместо того, чтобы отправить его тут в клинику в Москве, он отправил его в Англию. Я отчасти виню в смерти Марка отца», — произнесла сквозь слезы Елена.

По словам адвоката, Александр подал против дочери встречный иск, в котором он просит забрать часть того, что по закону нотариус определил, как наследственное имущество его умершей жены. «В данном случае у меня надежда только на то, что адокат со стороны ответчика выйдет на связь, чтобы мы решили судьбу итого имущества», — заключил юрист.