Видео: поклонники обеспокоены внешним видом MakSим
Во время недавнего концерта певица сильно удивила поклонников. Многие отметили, что на концерте она выглядела опухшей и с трудом передвигалась по сцене. Фанаты не понимают, что случилось с их кумиром, задается вопросом Starhit.ru.
Выступление МакSим в одном из рестобаров Стерлитамака заставило поклонников всерьез забеспокоиться о здоровье звезды. Фанаты 35-летней артистки отметили, что в последнее время певица стала плохо выглядеть. Социальные сети уже облетели десятки сообщений, оставленные очевидцами. Так, по мнению многих, Марина была пьяна. «Будто месяц в запое», — писали грубые комментарии пользователи Сети.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту кумира. «Просто неудачные фотки. И фотографировалась она с людьми и автографы давала», «Ей не 18, а 34, уже видно, что не девушка молоденькая. Просто мэйкапа мало, чуток располнела, видно по рукам и на фото по платью, что жмет в районе груди», «У нее отдышка, болеет она», — отмечали подписчики.
Неприглядный внешний вид Максим в Стерлитамаке. ______________________ В минувшую пятницу, 29 марта, Стерлитамак почтила своим присутствием популярная певица МакSим, которая выступила с концертом в одном из рестобаров города. Несмотря на недешевые билеты (цена начиналась от 950 рублей), полюбоваться на любимую звезду собралось много людей. Вот только большинство из них остались разочарованы внешним видом певицы. ⠀ -Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный, - делится впечатлениями в соцсетях поклонник (или уже бывший?) певицы. ⠀ - Действительно, была опухшая, будто месяц в запое, - констатирует Эльдана З. Правда, нашлись и те, кто поддержал любимую артистку и встал на ее защиту, заявив, что МакSим долгое время болела и вообще не выступала перед публикой. ⠀ - Друзья, я лично была на концерте и общалась с МакSим, и даже фотографировалась с ней. Она настоящая, искренняя и отработала на все 200%, пела только вживую. МакSим отлично контактировала с залом, все зрители активно подпевали ей. Исполнение было с душой. А фотографироваться со всеми не стала, потому что реально устала. Да и желающих было очень много. Учитывайте тот факт, что она год была в отпуске по состоянию здоровья, - пишет Ольга Мазина, которая присутствовала на концерте. ⠀ - Человеку уже не 18 лет, и не 25. Все-таки взрослая женщина, не худышка, сильно поправилась – ну и что тут такого? – возмущается Марина К. Также поклонники певицы отметили, что несмотря на плохое самочувствие, певица выложилась по полной перед залом - пела вживую, без "фанеры". _____________________ Источник: ufa.kp.ru 🎥 @alija201290
О проблемах со здоровьем звезды поговаривают давно. В прошлом году она была вынуждена даже уйти со сцены. Причиной недомогания стали проблемы с сосудами головного мозга, вызвавшие у врачей серьезные опасения за жизнь артистки. Именно специалисты настояли на том, что МакSим срочно необходим отдых.
А недавно певица призналась, что смогла побороть анорексию. «Я весила 43 килограмма, причем сбросила десять всего за месяц. Фанатично не вылезала из спортзала и очень мало ела. Чувствовала себя неважно. Возникли проблемы с иммунитетом и настроением — сил ни на что не хватало. Поклонники испугались, что я серьезно больна. К счастью, с помощью специалистов вовремя смогла остановиться. Признаюсь честно, психологически это было сложнее, чем физически. С тех пор никаких диет! Только здоровый образ жизни», — рассказывала Марина.
В личной жизни у певицы тоже не все так гладко. Недавно артистка дала понять, что смогла прервать болезненный роман. «Наконец покончила с долгосрочными и нездоровыми отношениями в своей жизни. Чувства, которые ничего не создают, а только рушат и мучают обоих, — отметила МакSим.