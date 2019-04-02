Фото и видео: в Таллинне можно будет увидеть фокусы высшего класса

Магическое шоу «The Illusionists», снискавшее в истории Бродвея огромную популярность у зрителей, прибудет в Таллинн в рамках турне, восемь фокусников-иллюзионистов высшего класса со всего мира будут демонстрировать на одной сцене невероятные трюки.

С 4 по 7 апреля в концертном доме Alexela публика сможет увидеть восхитительные представления: иллюзии, левитацию, чтение мыслей и исчезновение.

Например, итальянец Эндрю Бассо повторит знаменитый трюк Гарри Гудини: закованного в наручники Бассо опустят головой вниз в аквариум, где он, удерживая дыхание, должен будет освободиться с помощью канцелярской скрепки.

«Мастера трансформации» Sos & Victoria смогут за 120 секунд переодеться на сцене 16 раз. Благодаря этому трюку по смене костюмов они попали в книгу рекордов Гиннесса.

На магическом шоу, которое продлится более двух часов, на сцене концертного дома Alexela свои поразительные умения продемонстрируют восемь иллюзионистов высшего класса со всего мира: «великий маг» Луиш Де Матош (Португалия), «фальсификатор»Джеймс Мор (Великобритания), «незабываемый» Энзо (Франция), «мастер побега» Эндрю Бассо (Италия), «манипулятор» Ю Хо-Джин(Южная Корея), «изобретатель» Кевин Джеймс (США) и «мастера трансформации» Sos & Victoria (Армения, Россия).

Конферансье – телеведущий Кайдор Кахар, представление с одним антрактом предназначено для публики любого возраста.

Магическое шоу «The Illusionists: Direct from Broadway» в течение 20 недель 2019 года побывает в 19 городах и в 14 странах. Европейское турне иллюзионистов началось в январе в Болгарии, в Софии, а последнее представление пройдет в июне в Германии, в Берлине.