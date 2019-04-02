Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

«Не стало Александра Васильева, режиссера, драматурга, продюсера, директора многих картин, снятых на «Ленфильме». Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым, и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычае, памяти», — говорится в сообщении на сайте киностудии.