Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Александр Васильев, снявшийся в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности» скончался в возрасте 60 лет. Сообщается, что он долго боролся с тяжелой болезнью. Однако точную причину смерти пока не назвали, пишет Starhit.ru.
«Не стало Александра Васильева, режиссера, драматурга, продюсера, директора многих картин, снятых на «Ленфильме». Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым, и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычае, памяти», — говорится в сообщении на сайте киностудии.