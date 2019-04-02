Фото и видео: голые активисты сорвали голосование по Брекзиту в британском парламенте

Скандальная акция протеста сорвала работу британского парламента. В понедельник, 1 апреля, в самый разгар дебатов поБрекзиту в зал заседаний ворвалось несколько обнаженных активистов.
Они выстроились у трибуны и потребовали от парламентариев немедленно заняться проблемами изменения климата, передает express.co.uk.
Спикер палаты общин пытался уговорить коллег не реагировать на протестующих. Но тщетно. Вернуться к дискуссии удалось только после того как пикетчиков вывели полицейские.
Впрочем, дебаты все равно завершились провалом. Договориться по Брекзиту снова не удалось. Парламентарии отвергли все четыре сценария. Смотрите видео!