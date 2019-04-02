Фото и видео: голые активисты сорвали голосование по Брекзиту в британском парламенте

Они выстроились у трибуны и потребовали от парламентариев немедленно заняться проблемами изменения климата, передает express.co.uk.

ФОТО: EXTINCTION REBELLION /EPA/Scanpix

Спикер палаты общин пытался уговорить коллег не реагировать на протестующих. Но тщетно. Вернуться к дискуссии удалось только после того как пикетчиков вывели полицейские.

ФОТО: EXTINCTION REBELLION /EPA/Scanpix