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  • Фото и видео: голые активисты сорвали голосование по Брекзиту в британском парламенте

Фото и видео: голые активисты сорвали голосование по Брекзиту в британском парламенте

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Скандальная акция протеста сорвала работу британского парламента. В понедельник, 1 апреля, в самый разгар дебатов поБрекзиту в зал заседаний ворвалось несколько обнаженных активистов. 

Они выстроились у трибуны и потребовали от парламентариев немедленно заняться проблемами изменения климата, передает express.co.uk.

ФОТО: EXTINCTION REBELLION /EPA/Scanpix

Спикер палаты общин пытался уговорить коллег не реагировать на протестующих. Но тщетно. Вернуться к дискуссии удалось только после того как пикетчиков вывели полицейские. 

ФОТО: EXTINCTION REBELLION /EPA/Scanpix

Впрочем, дебаты все равно завершились провалом. Договориться по Брекзиту снова не удалось. Парламентарии отвергли все четыре сценария. Смотрите видео!

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