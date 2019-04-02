Почему экс-солистка «Миража» надела черные одежды?

— Я вся в черном, у меня развод, — неожиданно заявила артистка.

Новость о разрыве Разиной с супургом шокировала поклонников так же, как недавнее известие о ее свадьбе. Примерно полгода назад звезда заявила, что нашла настоящую любовь. Она связала свою жизнь узами брака с Карповым, который младше ее на несколько лет. Впрочем, разница в возрасте нисколько не смутила артистку. В своем интервью звезда отметила, что новый избранник ее прекрасно понимает и заботится о ней.

Однако построить счастье с Карповым исполнительнице что-то помешало. Как пишет Teleprogramma.pro, вскоре после свадьбы Разина закрутила роман с неким Динаром, который работал у нее на подтанцовке. Звезда последовательно отрицала все обвинения в изменах, однако детектор лжи показал, что артистка лукавит.

В эфире шоу Разина рассказала, что Карпов женился на ней лишь из-за того, что у него возник разлад с другой женщиной. По ее версии, виновником разрыва стал именно супруг.