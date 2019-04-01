Джей Ло выложила откровенное фото в бикини, показав, как надо выглядеть в 49 лет
Буквально вчера Джей Ло выложила в Instagram фото, которое взорвало Интернет. Поклонники известной певицы знали, что та держит себя в отличной форме, но и не подозревали — насколько, пишет Life.ru со ссылкой на New York Post.
Дженнифер Лопес дала понять под фото, что оно сделано на съумках нового фильма Hustlers, который выйдет в 2020 году. По сюжету картины Джей Ло будет играть стриптизершу, которая решит перехитрить своих богатых клиентов с Уолл-Стрит. Вместе с ней в фильме примет участие рэперша Карди Би, которая недавно заявила, что имела в прошлом реальный опыт работы стриптизершей.
Известная актриса и певица хорошо подготовилась к роли и морально, и физически, упорно работая над собой, чтобы войти в образ. Фото мгновенно оценили фанаты Джей Ло, среди которых отметился ее жених Алекс Родригес, топ-модель Наоми Кэмпбелл, а также певец и музыкант Ленни Кравиц.
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