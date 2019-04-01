Джей Ло выложила откровенное фото в бикини, показав, как надо выглядеть в 49 лет

Дженнифер Лопес дала понять под фото, что оно сделано на съумках нового фильма Hustlers, который выйдет в 2020 году. По сюжету картины Джей Ло будет играть стриптизершу, которая решит перехитрить своих богатых клиентов с Уолл-Стрит. Вместе с ней в фильме примет участие рэперша Карди Би, которая недавно заявила, что имела в прошлом реальный опыт работы стриптизершей.