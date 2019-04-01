«Секс на яхте»: Беркова раскрыла подробности пятой свадьбы

Актриса планирует устроить свадебную церемонию за границей, но пока не выбрала страну. В качестве возможных вариантов она рассматривает азиатские государства – Таиланд и Бали. Елена Беркова отметила, что законы этих стран не позволяют невестам носить откровенную одежду, поэтому ей придется надеть скромный наряд.

По словам звезды, для торжественного события она приготовила пять платьев. "Одно – для бракосочетания, другое – для ресторана, третье – для танцев, четвертое – для прогулки по морю и последнее – для брачной ночи", – похвасталась она. Елена Беркова добавила, что все наряды изготавливаются на заказ, а их примерная стоимость составит около двух миллионов рублей (27 тысяч евро).

Церемония бракосочетания обещает быть роскошной. Она будет включать прогулку на лошадях, огненное шоу, а также "секс на яхте". Сейчас бывшая участница "Дома-2" занимается вопросом девичника. "Устрою его в одном из столичных лофтов. Конечно же, со стриптизерами!" – приводит ее слова StarHit.