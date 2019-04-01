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Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона
Ему нанесли множество ножевых ранений

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Английские полицейские обыскивают окрестности около Центральной Мечети Лондона и вблизи Риджентс-парка после убийства молодого музыканта из России

ФОТО: Dominic Lipinski / AP

24-летнего россиянина убили в центре Лондона около Центральной Мечети, сообщает Life.ru. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру. Преступников заинтересовали дорогие часы на руке молодого человека. Между злоумышленниками и Захиром завязалась потасовка, и один из напавших достал нож, которым и смертельно ранил россиянина.

Молодой человек переехал в Англию, чтобы стать знаменитым музыкантом. Как уточняет телеграм-канал Life Shot, карьера Захира даже шла в гору. Например, его квартира располагалась в 15 минутах от Биг-Бена и Вестминстера.

Сейчас британская полиция пытается найти виновных в убийстве россиянина.

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