Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона

24-летнего россиянина убили в центре Лондона около Центральной Мечети, сообщает Life.ru. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру. Преступников заинтересовали дорогие часы на руке молодого человека. Между злоумышленниками и Захиром завязалась потасовка, и один из напавших достал нож, которым и смертельно ранил россиянина.