Ленна Куурмаа: группа Vanilla Ninja может снова выступать

Ленна рассказала, что из-за судебного разбирательства между двумя звукозаписывающими фирмами группа Vanilla Ninja вынуждена была приостановить свою концертную деятельность. «Но мы не распались, - констатировала Куурмаа, - и в этой ситуации были пострадавшей стороной. Этот процесс тянулся очень долго, и мы не имели права даже говорить о своей истории успеха. Конечно, деятельность группы тоже практически прекратилась, но теперь нам дали зеленый свет».