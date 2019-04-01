Ленна Куурмаа: группа Vanilla Ninja может снова выступать
Сегодня утром Ленна Куурмаа сделала на радио Elmar в программе Ärka, kaunis maa! («Просыпайся, прекрасная страна!») громкое заявление. Она сказала, что долгий судебный процесс закончился и группе Vanilla Ninja скоро разрешает выступать на сцене. Эту прекрасную новость сообщает Elmar.postimees.ee.
Ленна рассказала, что из-за судебного разбирательства между двумя звукозаписывающими фирмами группа Vanilla Ninja вынуждена была приостановить свою концертную деятельность. «Но мы не распались, - констатировала Куурмаа, - и в этой ситуации были пострадавшей стороной. Этот процесс тянулся очень долго, и мы не имели права даже говорить о своей истории успеха. Конечно, деятельность группы тоже практически прекратилась, но теперь нам дали зеленый свет».
Группа Vanilla Ninja имеет право выступать и радовать публику старыми и новыми хитами.