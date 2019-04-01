Пн, 1.04.2019
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  • Вот это да! Будуарная фотография Тани Михайловой-Саар собрала невероятное количество лайков

Вот это да! Будуарная фотография Тани Михайловой-Саар собрала невероятное количество лайков

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Таня Михайлова

ФОТО: Instagram

Эстонская певица и телезвезда Таня Михайлова-Саар (35) опубликовала в Instagrami безумно красивую фотографию, пишет Elu24.ee.

«Сегодня я весь день в постели. Ха ха ... 1 апреля», - написала Таня под фотографией. А на снимке певица в облегающим фигуру бархатном платье, еле-еле прикрывающем пятую точку, лежит на кровати кинг-сайз.

Таня Михайлова

Instagram

Оказывается, над этим шикарным снимком работала целая команда профессионалов: Кайя Трийса отвечала за макияж, умопомрачительное платье подбирала Ауликки Пунисте, а фотографом выступал Меэлис Мейлбаум. Зато мы можем любоваться великолепной Таней!

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