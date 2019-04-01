Вот это да! Будуарная фотография Тани Михайловой-Саар собрала невероятное количество лайков

Таня Михайлова Instagram

«Сегодня я весь день в постели. Ха ха ... 1 апреля», - написала Таня под фотографией. А на снимке певица в облегающим фигуру бархатном платье, еле-еле прикрывающем пятую точку, лежит на кровати кинг-сайз.