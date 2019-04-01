Наташа Королева высказалась о решении сына стать стриптизером

Уже 15 лет Наташа Королева счастлива с Сергеем Глушко, более известным как стриптизер Тарзан. Кстати, артистку никогда не смущал род деятельности супруга, ведь она убеждена: он стал новатором в этой области в России.

Ведущий передачи "Международная пилорама" Тигран Кеосаян поинтересовался, как бы она отреагировала, если бы сын Архип заявил, что тоже решил стать стриптизером. "Не накаркай, я тебя прошу! Хватит!" – со смехом замахала руками Наташа Королева.