Наташа Королева высказалась о решении сына стать стриптизером

Наташа Королева стала звездной гостьей развлекательной передачи Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама". Артистка откровенно рассказала о личной жизни, пишет Дни.ру.
Уже 15 лет Наташа Королева счастлива с Сергеем Глушко, более известным как стриптизер Тарзан. Кстати, артистку никогда не смущал род деятельности супруга, ведь она убеждена: он стал новатором в этой области в России.
Ведущий передачи "Международная пилорама" Тигран Кеосаян поинтересовался, как бы она отреагировала, если бы сын Архип заявил, что тоже решил стать стриптизером. "Не накаркай, я тебя прошу! Хватит!" – со смехом замахала руками Наташа Королева.
Отметим, что 17-летний Архип предпочитает находиться в тени именитых родителей. Он не посещает светских мероприятий, крайне редко выходит на сцену с родителями. Архип всерьез увлечен японским языком и, по мнению Наташи, именно с Японией может связать свое будущее.