Россиянки рыдают: самый красивый актер решил жениться

Данила Козловский встречается с Ольгой Зуевой около четырех лет. Вместе возлюбленные не только проводят свободное время, но и участвуют в творческих проектах друг друга: оба дебютировали как режиссеры. Актер снял фильм «Тренер», в котором снялась Ольга. В свою очередь, во время съемок фильма «На районе», режиссером которого выступила Ольга Зуева, Данила Козловский сыграл главную роль, обрисовывает ситуацию Teleprogramma.pro.