Россиянки рыдают: самый красивый актер решил жениться

Данила Козловский встречается с Ольгой Зуевой около четырех лет. Вместе возлюбленные не только проводят свободное время, но и участвуют в творческих проектах друг друга: оба дебютировали как режиссеры. Актер снял фильм «Тренер», в котором снялась Ольга. В свою очередь, во время съемок фильма «На районе», режиссером которого выступила Ольга Зуева, Данила Козловский сыграл главную роль, обрисовывает ситуацию Teleprogramma.pro.
Звездная пара прошла через множество трудностей — родители были против отношений, однако актеры доказали свою любовь. Ольга Зуева редко рассказывает что-либо об отношениях с Козловским. Гораздо чаще она публикует у себя в Instagram фотографии с совместного отдыха и снимки без макияжа.
Недавно в Stories Зуева выложила снимок своей руки с божьей коровкой. Однако поклонников привлекло не насекомое, а кольцо на безымянном пальце. Изящное украшение из золота напоминает помолвочное кольцо, поэтому фанаты звездной пары готовы поздравить актеров с грядущей свадьбой. Ни Данила Козловский, ни Ольга Зуева возможную помолвку никак не прокомментировали.
Но кажется, что свадебные колокольчики скоро зазвучат над головми этой звездной пары!