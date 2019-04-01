А так можно было!? Дженнифер Лопес гуляет по Нью-Йорку в банном халате

Как пишет fakty.ua со ссылкой на Daily Mail, выход произошел во время съемок нового фильма с участием Джей Ло — о приключениях группы бывших танцовщиц стриптиз-клуба, которые замышляют ограбить богатых мужчин. Ранее в сети также появились видеокадры, на которых 49-летняя Лопес под руководством тренера учится исполнять танец на шесте для этой картины.