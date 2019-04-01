Галерея: гигантский кролик почти перерос хозяйку

Линдси Смит купила кролика для детей. У него нет клетки, поэтому он свободно прыгает по всему дому. Чаще всего с ним играет ее трехлетняя дочь Мейси, которая стала настоящей хозяйкой животного.

«С первого дня между ними были особенные отношения, — говорит женщина. — Она ходила за ним повсюду, а он позволял ей тискать себя и ложиться на него, как на подушку».

Кокоа-Пафф лишь немного уступает Мейси по размерам, поэтому кажется не столько домашним животным, сколько партнером по играм. Кролики породы ризен, к которой он относится, обычно вырастают до метра в длину и весят до 12 килограммов, однако встречаются и более крупные особи, пишет Lenta.

Семья тратит на содержание Кокоа-Пафф больше 200 долларов в месяц. Смит с удивлением обнаружила, что он нуждается в постоянном уходе и склонен грызть мебель и ковры.

«Многие думают, что кролики похожи на хомяков: достаешь их на 30 минут в день, кормишь и дело с концом, — говорит она. — Все совсем наоборот. За кроликами сложнее ухаживать, чем за собакой или кошкой, они требуют столько внимания».