Пять самых жестких розыгрышей на 1 апреля
По числу розыгрышей 1 апреля является рекордсменом в году. В этот день можно, конечно, банально насыпать соль в сахарницу дома, а на работе пошутить над начальником, мол, у вас вся спина белая». Но есть и более оригинальные способы первоапрельских розыгрышей. Пятый канал подготовил подборку самых жестких розыгрышей, которые лучше не применять. Или применять?
Жесткие шутки называют «пранками» — от английского выражения practical joke, — то есть шутка на практике. Жертва, разумеется, не знает, что с ней произойдет, и в результате испытывает смущение, растерянность, страх или дискомфорт. Застигнуть человека врасплох — и есть суть пранка.
Пленка на унитазе
Насколько вы внимательны по утрам? А ваш сосед по квартире или ночевавший у вас друг? На таких и рассчитан этот розыгрыш — жестокий юморист поздно вечером обтягивает отверстие унитаза пищевой пленкой, а сверху опускает сиденье. Заметить пленку практически невозможно, и что происходит дальше, можно просто додумать.
Фен с мукой
Когда девушка выйдет из ванной, она несомненно захочет уложить волосы, возьмет фен и… Окажется в белом облаке. А когда волосы мокрые, это вдвойне неприятно.
Сотня будильников
Первое апреля в 2019-м выпадает на понедельник, и почему бы не помочь кому-то встать во время в этот день? Можно поставить будильник на два часа раньше, чем обычно встает жертва. А потом еще один, и еще… Чем больше будильников будет запрятано у кровати жертвы, тем больше злобы и ярости вызовет шутка. запомните этот розыгрыш - сделайте на следующий год.
Голова в банке
Много ли у вас домашних заготовок в холодильнике? Помидоры, огурцы, капуста… Но вряд ли там есть чья-то голова. Хотя, это можно легко устроить — достаточно распечатать чье-то фото, свернуть листок в трубочку изображением наружу и опустить в банку с подкрашенной красным красителем водой. Реакцию того, кто первым заглянет в холодильник, сложно описать словами.
Розыгрыш с пчелами
Опасных насекомых, чей укус может вызвать серьезную аллергию, боятся почти все. Вот один из пранков в лифте с «осами-убийцами». Искусственные насекомые в XXI веке (в том числе и пауки) помогают фантазии шутников разыграться на полную катушку.