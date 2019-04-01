Пять самых жестких розыгрышей на 1 апреля

Жесткие шутки называют «пранками» — от английского выражения practical joke, — то есть шутка на практике. Жертва, разумеется, не знает, что с ней произойдет, и в результате испытывает смущение, растерянность, страх или дискомфорт. Застигнуть человека врасплох — и есть суть пранка.

Пленка на унитазе

Насколько вы внимательны по утрам? А ваш сосед по квартире или ночевавший у вас друг? На таких и рассчитан этот розыгрыш — жестокий юморист поздно вечером обтягивает отверстие унитаза пищевой пленкой, а сверху опускает сиденье. Заметить пленку практически невозможно, и что происходит дальше, можно просто додумать.

Розыгрыш 1 апреля ФОТО: youtube.com/ @iKnow Channel

Фен с мукой

Когда девушка выйдет из ванной, она несомненно захочет уложить волосы, возьмет фен и… Окажется в белом облаке. А когда волосы мокрые, это вдвойне неприятно.

Розыгрыш 1 апреля ФОТО: youtube.com/ @iKnow Channel

Сотня будильников

Первое апреля в 2019-м выпадает на понедельник, и почему бы не помочь кому-то встать во время в этот день? Можно поставить будильник на два часа раньше, чем обычно встает жертва. А потом еще один, и еще… Чем больше будильников будет запрятано у кровати жертвы, тем больше злобы и ярости вызовет шутка. запомните этот розыгрыш - сделайте на следующий год.

Голова в банке

Много ли у вас домашних заготовок в холодильнике? Помидоры, огурцы, капуста… Но вряд ли там есть чья-то голова. Хотя, это можно легко устроить — достаточно распечатать чье-то фото, свернуть листок в трубочку изображением наружу и опустить в банку с подкрашенной красным красителем водой. Реакцию того, кто первым заглянет в холодильник, сложно описать словами.

Розыгрыш 1 апреля ФОТО: youtube.com/ @Mail Hi-Tech

Розыгрыш с пчелами