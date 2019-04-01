Пн, 1.04.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Теперь заживем! Илона Калдре выпустит собственную водку, которая всех исцелит

Теперь заживем! Илона Калдре выпустит собственную водку, которая всех исцелит

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Илона Калдре

ФОТО: личный архив

Известная эстонская ясновидящая Илона Калдре уже успела и в политике побывать, и красивые песни с шансонье Сергеем Суминым спеть. Но женщина не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь Илона стала бизнесвумен и готовится к выпуску новой водки - «Илоновка», которая появится в магазинах нашей страны уже с мая этого года. 

Бутылка водки, по словам экстрасенса, будет стоить около 77 евро. «Продукт эксклюзивный, 66-градусный (!), можно позволить и более высокую цену», - сказала Илона Калдре. 

Каждая бутылка целительной водки заряжена на удачу и открывает третий глаз. В состав напитка входят травки-мравки и другие энергетические составляющие. Связь с космосом гарантирована автором зелья. 

Напиток будет продаваться в крупных сетевых магазинах. 

Илона Калдре

ФОТО: Личный архив автора

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ