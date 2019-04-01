Теперь заживем! Илона Калдре выпустит собственную водку, которая всех исцелит

Известная эстонская ясновидящая Илона Калдре уже успела и в политике побывать, и красивые песни с шансонье Сергеем Суминым спеть. Но женщина не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь Илона стала бизнесвумен и готовится к выпуску новой водки - «Илоновка», которая появится в магазинах нашей страны уже с мая этого года.