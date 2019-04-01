Ну наконец-то! Главная красавица Postimees Керту Юккум выходит замуж

Радостную новость Юккум прокомментировала сегодня днем.

Несмотря на то, что близкое окружение журналистки знало о ее романе, от публики эта информация тщательно скрывалась, ведь Керту предпочитает не смешивать работу и личную жизнь.

«Для меня важно самостоятельно сообщить об этой новости. Да, я выхожу замуж», - подтвердила информацию Керту.