Пн, 1.04.2019
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Ну наконец-то! Главная красавица Postimees Керту Юккум выходит замуж

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Eesti Meedia meelelahutusportaalide juht Kertu Jukkum abiellub!

ФОТО: Marko Söönurm

Слухи, которые витали в офисе Postimees последние несколько недель, наконец-то подтвердились. Главный редактор Elu24 Керту Юккум выходит замуж!

Радостную новость Юккум прокомментировала сегодня днем. 

Несмотря на то, что близкое окружение журналистки знало о ее романе, от публики эта информация тщательно скрывалась, ведь Керту предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. 

«Для меня важно самостоятельно сообщить об этой новости. Да, я выхожу замуж», - подтвердила информацию Керту. 

Отметим, что поводом для сплетен послужило кольцо, которое на пальце красотки впервые заметили в Лиссабоне в прошлом году. Несмотря на то, что Керту Юккум воздержалась от комментария, вероятно, помолвка состоялась там. 

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