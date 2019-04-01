Ну наконец-то! Главная красавица Postimees Керту Юккум выходит замуж

Слухи, которые витали в офисе Postimees последние несколько недель, наконец-то подтвердились. Главный редактор Elu24 Керту Юккум выходит замуж!
Радостную новость Юккум прокомментировала сегодня днем.
Несмотря на то, что близкое окружение журналистки знало о ее романе, от публики эта информация тщательно скрывалась, ведь Керту предпочитает не смешивать работу и личную жизнь.
«Для меня важно самостоятельно сообщить об этой новости. Да, я выхожу замуж», - подтвердила информацию Керту.
Отметим, что поводом для сплетен послужило кольцо, которое на пальце красотки впервые заметили в Лиссабоне в прошлом году. Несмотря на то, что Керту Юккум воздержалась от комментария, вероятно, помолвка состоялась там.