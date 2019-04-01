Юрий Гальцев покажет в Таллинне спектакль «Мнимый больной»

В главных ролях: Вячеслав Манучаров и Юрий Гальцев.

Сочная, острая, энергичная постановка одного из самых востребованных российских режиссеров Нины Чусовой не даст вам благодушно дремать.

Отточенные реплики, игра смыслами и словами – эпохи смешиваются, аллюзии неожиданно становятся очевидными. Вячеслав Манучаров ведет роль "мнимого больного" так, что веришь в его искреннее убеждение: мир можно заставить вращаться вокруг себя. А вот можно ли заставить его себя любить?… Наивность не прощается – мошенники от медицины, аптекари, священники и прочий ушлый люд, тут как тут. Многоликий Юрий Гальцев ведет несколько партий, перевоплощаясь на глазах. Был бы герой, а обманщик с небесно-голубыми глазами всегда найдется. Интрига закручивается, любовные коллизии держат в напряжении.

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Стряхнув пыль четырех веков, «Мнимый больной» сошел с библиотечной полки, чтобы сказать: освобождающий смех необходим в любую эпоху, ибо человеческая глупость, как и человеческая жадность, вечны. А над всем этим согласно законам жанра торжествует любовь.

Вячеслав Манучаров настоящий любимец публики! Зрители его принимают и в драматических ролях, в кино и в театре, и в роли телеведущего, и в роли пародиста в передаче «Большая разница» на Первом канале. Приветливая улыбка легко открывает двери к зрительским сердцам!

Еще будучи школьником попал на тв-экраны - сыграл Пашу Белкина в молодежном сериале «Простые истины», что и определило его будущую профессию. Вячеслав с первого раза поступил в Щукинское училище, после окончания был принят в знаменитый РАМТ.

В 2009 году в прокат вышел фильм «Ласковый май», где Вячеслав сыграл свою первую главную роль — Андрея Разина. Снялся в сериалах «До свидания, мальчики» и «Робинзон», в фильмах «Глухарь в кино» и «Русский ковчег». Сегодня его фильмография насчитывает уже почти 40 работ.

Юрий Гальцев – артист которого знают и любят все, и которому доступны любые жанры. Талант его проявился в клоунаде и драматических ролях, он и певец, и телеведущий. Актёр, который вызывает улыбку даже у не слишком жизнерадостных людей. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, работал в театре БУФФ, в театре На Литейном. С 2008 года художественный руководитель Театра эстрады им. А. И. Райкина.

На Всемирном фестивале клоунады во Франции Гальцев был удостоен звания "Резиновое лицо", в Риге комедийный дар актёра был вознагражден международным клоунским призом "Золотой нос".

Свою первую роль в кино Гальцев сыграл 1986 году в фильме "Джек Восьмеркин — "Американец". Сегодня фильмография актёра насчитывает почти 100 ролей!

Два звёздных актёра, которых любит зритель – это повод сходить в театр не задумываясь!

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