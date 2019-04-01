Вот это да! 52-летняя Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа

Тем не менее Рената не боится показать себя без лишней атрибутики. На днях знаменитость выложила в микроблог снимок, на котором она запечатлена без грамма макияжа. «Честное фото», — подписала пост Литвинова. «Честное и прекрасное!», «Красивая, потому что умная и живая», «Мифическая героиня, лицо без возрастных примет», «Прекрасно выглядите!», «Рената, вы прекрасны! И через десятки лет мое мнение не изменится. Красота и обаяние не поддаются годам», — написали подписчики в комментариях. И мы с ними полностью согласны! А вы?