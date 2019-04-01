Сразила наповал: поклонники пришли в восторг от яркого образа Анджелины Джоли на заседании ООН
На днях актриса Анджелина Джоли выступила на заседании Генассамблеи ООН, пишет Сплетник.
В своей речи знаменитость заявила, что является патриотом США и желает стране процветания:
Это третья встреча по проведению миротворческих операций, в которой я участвую. И первая — на моей родной земле. Я очень горда выступать здесь как американка. Я патриот, люблю свою страну и хочу видеть ее процветающей.
Кроме того, Джоли призвала к защите женщин во время вооруженных конфликтов и увеличению числа женщин в миротворческих миссиях.
Сегодня утром я провела встречу с выдающимися представительницами миротворчества. Я уверена, что чем больше они [женщины] будут вовлечены в работу миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий.
— сказала Джоли с трибуны Генассамблеи организации.