Пн, 1.04.2019
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  • Сразила наповал: поклонники пришли в восторг от яркого образа Анджелины Джоли на заседании ООН

Сразила наповал: поклонники пришли в восторг от яркого образа Анджелины Джоли на заседании ООН
ФОТО!

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На днях актриса Анджелина Джоли выступила на заседании Генассамблеи ООН, пишет Сплетник.

В своей речи знаменитость заявила, что является патриотом США и желает стране процветания:

Это третья встреча по проведению миротворческих операций, в которой я участвую. И первая — на моей родной земле. Я очень горда выступать здесь как американка. Я патриот, люблю свою страну и хочу видеть ее процветающей.

Кроме того, Джоли призвала к защите женщин во время вооруженных конфликтов и увеличению числа женщин в миротворческих миссиях.

Сегодня утром я провела встречу с выдающимися представительницами миротворчества. Я уверена, что чем больше они [женщины] будут вовлечены в работу миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий.

— сказала Джоли с трибуны Генассамблеи организации.

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