Исхудавший Максим Ярица из «Уральских пельменей» напугал фанатов болезненным видом

Участник шоу «Уральские пельмени» Максим Ярица предстал перед поклонниками сильно похудевшим.
Популярный коллектив шоу «Уральские пельмени» продолжает свою бурную гастрольную деятельность, изредка делая перерывы на запись новых номеров, пишет TopNews.
Так, сразу после премьеры концертов «Против Ома нет приема» и «Бубновый ТЮЗ», которые в начале апреля юмористы сначала обкатают на сцене родного Екатеринбурга, а затем представят под запись телевизионщиков СТС в столичном БКЗ «Космос», шоу снова отправится по городам и весям России.
Очередной тур «Уральских пельменей» пройдет с 30 апреля по 4 мая по Среднему Поволжью и захватит пять городов – Самару, Ульяновск, Пензу, Саратов и Волгоград.
По традиции в официальном Instagram коллектива приглашение на концерты делает кто-то из участников «УП». На этот раз к поклонникам из Ульяновска,родины Владимира Ильича Ленина, обратился Максим Ярица, причем судя по всему в образе «боевой подруги» вождя мирового пролетариата Надежды Константиновны Крупской.
«Приглашение «3 в 1»: – восхитимся работой гримеров, – насладимся актерским талантом Максима Ярицы – и отправим приглашение в УЛЬЯНОВСК!», – гласит подпись к ролику.
Однако некоторых поклонников «Уральских пельменей» настолько впечатлила работа гримеров, что они всерьез забеспокоились здоровьем участника шоу – уж слишком Максим Ярица выглядел на кадрах исхудавшим и осунувшимся. Кто-то предположил, что причиной болезненного вида юмориста стали переживания артиста по поводу раскола в коллективе.