Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

«Нам очень горестно слышать о смерти Тани Мале, сыгравшей Тилли Мастерсон в «Голдфингере». В это грустное время мы мысленно с ее семьей и друзьями», — говорится в публикации. Причины смерти артистки не называются.

Мале родилась в 1941 году в Англии. В 16 лет она начала сниматься в качестве модели и пользовалась популярностью в 1950-1960-х годах. В 1957 году девушке удалось пройти кастинг на роль Татьяны Романовой в другой картине о спецагенте «Из России с любовью», но в конечном итоге Романову сыграла итальянская актриса Даниэле Бьянки.