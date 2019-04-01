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Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса

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Таня Мале

ФОТО: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Natio

На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

«Нам очень горестно слышать о смерти Тани Мале, сыгравшей Тилли Мастерсон в «Голдфингере». В это грустное время мы мысленно с ее семьей и друзьями», — говорится в публикации. Причины смерти артистки не называются.

Мале снялась в третьем фильме, рассказывающем о приключениях агента 007. «Голдфингер» вышел на экраны в 1964 году, роль Джеймса Бонда исполнил актер Шон Коннери.

Мале родилась в 1941 году в Англии. В 16 лет она начала сниматься в качестве модели и пользовалась популярностью в 1950-1960-х годах. В 1957 году девушке удалось пройти кастинг на роль Татьяны Романовой в другой картине о спецагенте «Из России с любовью», но в конечном итоге Романову сыграла итальянская актриса Даниэле Бьянки.

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