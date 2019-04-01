Знай наших! Две модели из Эстонии получили престижные титулы на международном конкурсе красоты

Эстонские модели выступили на международном конкурсе достойно.

Ангелина Миссуро стала первой вице-мисс в своей возрастной категории, а также получила титул фотомодели.

Эстонская модель Ангелина Миссуро. ФОТО: Promofoto

Диана Ермолова завоевала титул лучшей модели Европы. Также красотка из Эстонии стала лицом очень популярного в Анталии спортивного клуба.

Диана Ермолавева завоевала титул лучшей модели Европы. ФОТО: Promofoto

По словам Анны Микконен, руководителя эстонского агентства Angel Models agency, в конкурсе приняли участие тридцать две модели из разных уголков мира.

«Финал состоялся 30 марта, участницы продемонстрировали национальные костюмы, далее их ожидало дефиле в вечерних платьях, а также выход в бикини. Финалисток оценивало опытное международное жюри», –рассказала про конкурс Анна Микконен.

По ее словам, наши модели показали очень хорошие результаты.

«Конкурс был напряженным, некоторые мероприятия длились до поздней ночи, но по утрам девушки должны были быть красивыми и готовыми к длительным фотосессиям. Мы очень гордимся и счастливы, что наши модели смогли справиться с напряжением и удостоились титулов лучших моделей», – сказала она.