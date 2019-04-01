В Лос-Анджелесе застрелен известный рэпер

Газета Los Angeles Times сообщила, что в 33-летнего мужчину выстрелили несколько раз, смерть констатировали по прибытии в больницу.

«В настоящее время у нас нет информации о подозреваемых, и мы предоставим более подробную информацию по мере их поступления», – сказали в полицейском управлении Лос-Анджелеса.

Нипси Хассл, чье настоящее имя Эрмиас Асгедом, вырос в южной части Лос-Анджелеса и часто рассказывал, что был членом уличной банды в подростковом возрасте.

«Я вырос в бандитской культуре, – сказал он в интервью Los Angeles Times в 2018 году . - Мы имели дело со смертью, с убийствами. Это было похоже на жизнь в зоне военных действий, где люди умирают, и все немного невосприимчивы к этому».