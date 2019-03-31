Вс, 31.03.2019
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  • Видео: популярный блогер на спор разделась и станцевала на Красной площади

Видео: популярный блогер на спор разделась и станцевала на Красной площади

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A picture made on March 30, 2019 shows the St.Basil cathedral lit up before its light turned off, as part of the "Earth Hour" environmental campaign in central Moscow. - Millions of people were expected to switch off their lights for Earth Hour in a global effort to raise awareness about climate change that was even to be monitored from space. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Известная блогерша Александра Митрошина станцевала в купальнике на Красной площади, сообщает Lenta.

Митрошина заключила пари с блогерами из Белоруссии и должна была выполнить их задание. Девушка пришла на Красную площадь днем в субботу, 30 марта, и несколько секунд потанцевала в красном купальнике. Ее помощница, одетая по погоде, в это время приседала.

Если бы девушек заметила полиция, им бы грозил штраф в размере 500 рублей (около 7 евро) или 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. Однако сама Митрошина заявляла, что ее месячный доход варьируется от двух до трех миллионов рублей. В Instagram у девушки 1,3 миллиона подписчиков.

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