Фото: Китай, Россия или Тарту – где в мире находится самый эффектный «Дом вверх дном»?
Первый «Дом вверх дном» в Эстонии начал работать в 2017 году в Тарту в районе Раади. Пользуется это место у жителей и гостей Тарту огромной популярностью. Впрочем, подобный аттракцион – не новинка. Такие дома есть во многих уголках мира. Давайте смотреть, не уступает ли наш «перевертыш» своим иностранным аналогам.
При входе внутрь кажется, что земля уходит из-под ног, а голова идет кругом. Мебель и все предметы быта здесь нависают над головой, а люди ходят по комнатам как пьяные. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Портал Limon.ee уже успел заглянуть на перевернутый огонек в Тарту, когда «Дом вверх дном» там только открылся. Фоторепортаж смотрите ЗДЕСЬ!
А так выглядит самый большой перевернутый дом в Германии в зоопарке Гетторфи. Туристы из разных уголков страны приезжают туда, чтобы увидеть самые обычные вещи в необычном ракурсе.
В Германии эти аттракционы очень популярны. Еще один такой дом находится в Гессене.
Создатели творения с говорящим названием Crazy House подумали даже о птичках. Аттракцион построен тремя друзьями за шесть недель и 200 тысяч евро.
В турецкой Анкаре «Дом вверх дном» выглядит так:
Такой дом стоит в Волгограде:
Дом-перевертыш в Калининграде, как положено, заставлен мебелью. Но не на полу — на потолке. Во дворе расположилась перевернутая собачья будка. У входа припаркована машина вверх колесами. А посетители с удовольствием тестируют дом на реалистичность — открывают ящики, крутят краны.
В России аттракцион тоже пользуется популярностью, еще один вариант ждет туристов в Новосибирске.
А так ходят вверх ногами в китайском Шанхае.
Так дом перевернули на Тайване.
Это дом вверх ногами в Австрии. Говорят, что в первый раз посещать такой аттракцион даже страшновато: все-таки люди не летучие мыши.
А такой дом-перевертыш находится в Польше.