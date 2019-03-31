Фото: Китай, Россия или Тарту – где в мире находится самый эффектный «Дом вверх дном»?

При входе внутрь кажется, что земля уходит из-под ног, а голова идет кругом. Мебель и все предметы быта здесь нависают над головой, а люди ходят по комнатам как пьяные. Ведь дом не просто перевернут, а еще и наклонен. Портал Limon.ee уже успел заглянуть на перевернутый огонек в Тарту, когда «Дом вверх дном» там только открылся. Фоторепортаж смотрите ЗДЕСЬ!

Перевернутый дом в Тарту ФОТО: Konstantin Sednev

Перевернутый дом в Тарту. ФОТО: Konstantin Sednev

А так выглядит самый большой перевернутый дом в Германии в зоопарке Гетторфи. Туристы из разных уголков страны приезжают туда, чтобы увидеть самые обычные вещи в необычном ракурсе.

ФОТО: Caro/ScanPix

В Германии эти аттракционы очень популярны. Еще один такой дом находится в Гессене.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Создатели творения с говорящим названием Crazy House подумали даже о птичках. Аттракцион построен тремя друзьями за шесть недель и 200 тысяч евро.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В турецкой Анкаре «Дом вверх дном» выглядит так:

ФОТО: Imago/ScanPix

Такой дом стоит в Волгограде:

ФОТО: SCANPIX

Дом-перевертыш в Калининграде, как положено, заставлен мебелью. Но не на полу — на потолке. Во дворе расположилась перевернутая собачья будка. У входа припаркована машина вверх колесами. А посетители с удовольствием тестируют дом на реалистичность — открывают ящики, крутят краны.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В России аттракцион тоже пользуется популярностью, еще один вариант ждет туристов в Новосибирске.

«Дом вверх дном» в Новосибирске ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

А так ходят вверх ногами в китайском Шанхае.

ФОТО: Reuters/Scanpix

ФОТО: Reuters/Scanpix

Так дом перевернули на Тайване.

ФОТО: SCANPIX

Это дом вверх ногами в Австрии. Говорят, что в первый раз посещать такой аттракцион даже страшновато: все-таки люди не летучие мыши.

ФОТО: Reuters/ScanPix

А такой дом-перевертыш находится в Польше.