Мария Кожевникова: «Главное, что ребенок Саши Савельевой жив. У меня тоже были тяжелые роды»

Друзья и коллеги переживают за молодую мать и ее первенца. По слухам, мальчик родился с небольшим весом и возможно, что роды были преждевременными. Чтобы поддержать певицу, актриса Мария Кожевникова рассказала о своем непростом опыте пребывания в роддоме, пишет StarHit.
35-летняя Саша Савельева стала матерью 27 марта. Долгожданный наследник звездной пары появился на свет в одном из элитных московских роддомов. Хотя, по слухам, она намеревалась рожать в Израиле и вместе с мужем, актером Кириллом Сафоновым, ездила в Тель-Авив.
Вполне возможно, что схватки у певицы начались внезапно и раньше срока. В ближайшем окружении говорят о том, что малыш родился весом всего два килограмма, и теперь его выхаживают врачи. Сами молодые родители ситуацию не комментируют.
Мать троих сыновей актриса Мария Кожевникова считает, что теперь певица должна научиться спокойно справляться с любыми сложностями и рассказала, что у нее тоже были осложнения после родов.
«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело, — призналась она. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери».
Близкая подруга Савельевой Сати Казанова, с которой они дружат со времен основания группы «Фабрики» узнала о беременности подруги из газет. Певица призналась, что в тот момент обиделась на нее за то, что Саша не захотела поделиться своим секретом даже с ней.
«Она, хитруля такая, мне ничего не сказала. Я написала ей сообщение с вопросом, а правда ли, что пишут в газетах. На что она мне не ответила. Я с ней поступлю также. Когда буду беременная, не скажу ей ни слова», — сообщила Казанова в программе «Ты не поверишь».
Саша Савельева до последнего скрывала долгожданную беременность и прятала живот под объемной одеждой. Незадолго до родов певица занялась ремонтом в квартире, где особое внимание уделила обустройству детской для малыша. Кирилл Сафонов признавался, что они с женой давно думали о ребенке. Они прожили в браке уже восемь лет, но только сейчас смогли стать счастливыми родителями. У актера также есть взрослая дочь от первого брака, которая сейчас живет в Америке.