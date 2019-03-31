Мария Кожевникова: «Главное, что ребенок Саши Савельевой жив. У меня тоже были тяжелые роды»

35-летняя Саша Савельева стала матерью 27 марта. Долгожданный наследник звездной пары появился на свет в одном из элитных московских роддомов. Хотя, по слухам, она намеревалась рожать в Израиле и вместе с мужем, актером Кириллом Сафоновым, ездила в Тель-Авив.

Вполне возможно, что схватки у певицы начались внезапно и раньше срока. В ближайшем окружении говорят о том, что малыш родился весом всего два килограмма, и теперь его выхаживают врачи. Сами молодые родители ситуацию не комментируют.

Мать троих сыновей актриса Мария Кожевникова считает, что теперь певица должна научиться спокойно справляться с любыми сложностями и рассказала, что у нее тоже были осложнения после родов.

Мария Кожевникова ФОТО: SCANPIX

«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело, — призналась она. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери».

Близкая подруга Савельевой Сати Казанова, с которой они дружат со времен основания группы «Фабрики» узнала о беременности подруги из газет. Певица призналась, что в тот момент обиделась на нее за то, что Саша не захотела поделиться своим секретом даже с ней.

«Она, хитруля такая, мне ничего не сказала. Я написала ей сообщение с вопросом, а правда ли, что пишут в газетах. На что она мне не ответила. Я с ней поступлю также. Когда буду беременная, не скажу ей ни слова», — сообщила Казанова в программе «Ты не поверишь».