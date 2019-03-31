The Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

По словам представителя группы, врачи заявили музыканту о необходимости пройти лечение и рекомендовали не ехать в турне. При этом они ожидают его «полное выздоровление». Подробностей о проблемах Джаггера со здровьем он не привел, передает Би-би-си.

«Всем поклонникам в США и Канаде, купившим билеты — извините. Мне очень жаль, что я так вас подвел. Я ужасно расстроен необходимостью отложить тур, но я постараюсь вернуться на сцену как можно скорее. Еще раз, огромные извинения всем», — заявил Джаггер.