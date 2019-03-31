Эстония перешла на летнее время: как сохранить здоровье после перевода часов?

Минувшей ночью Эстония перешла на летнее время.
Медики считают, что такие перемены часто вызывают стресс у организма, а для некоторых людей перевод на летнее время влечет негативные последствия.
Чтобы этого избежать, стоит следовать нескольким простым советам.
– Проводите больше времени на свежем воздухе и совершать пешие прогулки.
– Ложитесь спать немного раньше привычного.
– Откажитесь от жирной и тяжелой пищи, пейте больше воды. Старайтесь питаться сбалансировано и отдавать предпочтение свежим продуктам, овощам и фруктам.
– Не перегружайте организм. Не берите дополнительную работу и проводите больше времени с родными и близкими.