Эстония перешла на летнее время: как сохранить здоровье после перевода часов?

Медики считают, что такие перемены часто вызывают стресс у организма, а для некоторых людей перевод на летнее время влечет негативные последствия.

Чтобы этого избежать, стоит следовать нескольким простым советам.

– Проводите больше времени на свежем воздухе и совершать пешие прогулки.

– Ложитесь спать немного раньше привычного.

– Откажитесь от жирной и тяжелой пищи, пейте больше воды. Старайтесь питаться сбалансировано и отдавать предпочтение свежим продуктам, овощам и фруктам.