Вс, 31.03.2019
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Вера Брежнева потрясла дочку неожиданным сюрпризом на 18-летие
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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Певица Вера Брежнева устроила своей дочери Соне, которая уже долгое время живет в США, грандиозный подарок на совершеннолетие.

Преданные поклонники певицы Веры Брежневой знают, что связавшая себя узами брака с продюсером Констанином Меладзе бывшая солистка группы «ВиаГра» воспитывает двух дочерей – Соню и Сару. Причем старшая – Соня Киперман, уже долгое время живет самостоятельной жизнью в США, куда ее мать отправила получать образование.

Известно, что Соня родилась в 2001 году в краткосрочном гражданском браке с Виталием Войченко, и свою фамилию взяла от второго маминого мужа, украинского бизнесмена Михаила Кипермана, с которым певица рассталась еще в 2012 году.

Все это время дочка, пока мать строила сольную карьеру, находилась на попечении родственников и нянь в далекой Калифорнии, куда певица изредка наведывалась в перерывах между гастролями и корпоративами.

Впрочем, последнее время повзрослевшая Соня и сама выезжала в Европу, где проводила время с матерью. Так, например, в августе прошлого года мама с дочкой воссоединились на короткое время в Монте-Карло, о чем девушка сама с удвольствием извещала своих поклонников в Instagram, которых уже набралось свыше 150 тысяч.

А на днях в жизни Сони произошло значимое событие – девушка справила совершеннолетие. И звездная мама решила преподнести поистине неожиданный сюрприз – бросив все дела, артистка прилетела на два дня без предупредуждения за океан, чтобы лично поздравить дочку с 18-летием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Реакцию Сони на свое нежданное появление певица записала на видео и выложила в Сеть.

«Сегодня 18 лет моему прекрасному продолжению... Естественно, мне не верится, поэтому я прилетела на другой континент на два дня, чтобы поздравить и убедиться, что эта взрослая, красивая, заботливая, чуткая, умная, талантливая девушка – моя дочь», – подписала ролик Брежнева.

Поклонники певицы с нескрываемым восторгом отреагировали на воссоединение мамы с дочкой, отметив, что Соня в свои 18 лет стала настоящей красавицей.

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