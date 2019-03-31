В Шотландии собаки-самоубийцы прыгают с моста. Почему они это делают?

Овертонский мост – одна из мрачных достопримечательностей Дамбартона, Шотландия. Считается, что ни одна собака не может спокойно пересечь старинный пешеходный мост в районе особняка Овертон. Что-то заставляет животных очертя голову бросаться вниз. Большинство собак, прыгнувших с моста, погибли. На данный момент уже сотни хозяев потеряли своих любимцев именно здесь, над речкой Овертонский Борн.

ФОТО: Wikimedia Commons

Многие видят во всем мистический подтекст. Так, философ и религиовед Пол Оуэнс написал книгу «Мост барона радуги», основанную на его десятилетних наблюдениях за этим местом. Оуэнс утверждает, что во всем виноваты призраки. В частности – Белая леди Овертона, призрак местной женщины, которая умерла в 1908 году и так и не смогла смириться со смертью своего мужа. Собаки, как утверждает автор книги, видят ее фигуру в воздухе у моста, чувствуют угрозу и поступают так, как заложено в их природе – бросаются на нее.

Но совсем недавно американский пастор, поселившийся в Дамбартоне, попытался развенчать эту легенду. Боб Хилл считает, что собаки просто реагируют на запах более мелких животных, живущих под мостом. Там шастают норки, полевки, куницы и другие млекопитающие. Собака повинуется охотничьему инстинкту… но, к сожалению, не знает о том, что дорога впереди сужается, и по обе стороны моста – обрыв.

Запах зверьков, снующих в ущелье, приводит собак в бешенство, так что они срываются с поводка и бегут на мост в поисках добычи. Несчастные псы вовсе не хотят убивать себя, настаивает Боб Хилл, они падают в пропасть по неосторожности, пишет EG.

В Сети скептически отнеслись к этой теории – в том числе, назвали ее не новой. «Неужели вы думаете, что никому это не приходило в голову? И почему, если все так банально, эту проблему до сих пор не удалось решить?» – пишут пастору комментаторы.