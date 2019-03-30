Сб, 30.03.2019
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  • «Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа

«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
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Виктория Дайнеко.

ФОТО: Instagram

31-летняя Виктория Дайнеко показала, как занимается спортом в коротких шортах.

Виктория Дайнеко порадовала подписчиков своего блога новым видео. Певица призналась, что спорт помогает ей проснуться по утрам. Слегка полные бедра, которые молодая женщина решила не скрывать с помощью брюк, фотошопа или фильтров, восхитили ее подписчиков.

Они отмечают, что звезда не боится предстать неидеальной. «Какая вы вкусная!  Обожаю ваши ноги и попу, они такие сочные», — восхищены подписчики.

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