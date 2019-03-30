«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа

Виктория Дайнеко порадовала подписчиков своего блога новым видео. Певица призналась, что спорт помогает ей проснуться по утрам. Слегка полные бедра, которые молодая женщина решила не скрывать с помощью брюк, фотошопа или фильтров, восхитили ее подписчиков.