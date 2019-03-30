Врачи объяснили, что делать, если вы укололись чужим использованными шприцем

лицам, которые не имеют прививки против вирусного гепатита B (ВГB) или не знают о его эффективности, рекомендуется обратиться к семейному врачу или врачу-инфекционисту по рассмотрению вопроса целесообразности вакцинации против ВГВ, схему которой определит врач;