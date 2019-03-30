Врачи объяснили, что делать, если вы укололись чужим использованными шприцем

Среди мусора, которым усыпаны улицы после зимы, часто случаются опасные вещи, такие как побитые бутылки или порезанные металлические банки.
Еще одна серьезная опасность – использованные шприцы.
Каждый год во всем мире регистрируют случаи ранения шприцами, которые должным образом не утилизировали после использования. Из-за повреждения иглой можно заразиться вирусным гепатитом, столбняком или ВИЧ.
Центр общественного здоровья подготовил рекомендации, как обезопасить себя и что делать, если случайно укололся использованным шприцем.
Если вы случайно укололись иглой:
- не используйте раствор этилового спирта, йод, перекись водорода;
- не сжимайте, не трите поврежденное место, не выжимайте и не отсасывайте кровь из раны;
- держите раненую поверхность под струей проточной воды несколько минут или пока кровотечение не прекратится;
- промойте место контакта водой с мылом;
- если отсутствует проточная вода, обработайте поврежденное место дезинфицирующие гелем или раствором для мытья рук.
- не храните у себя шприц/иглу, которой укололись;
лицам, которые не имеют прививки против вирусного гепатита B (ВГB) или не знают о его эффективности, рекомендуется обратиться к семейному врачу или врачу-инфекционисту по рассмотрению вопроса целесообразности вакцинации против ВГВ, схему которой определит врач;
- не паникуйте – ведь вероятность заражения вирусными гепатитами и ВИЧ вследствие однократного случайного укола даже зараженной иглой незначительна (1,8% для ВГC; 0,23% для ВИЧ, 23-62% для ВГB);
- после обработки места ранения обратитесь в течение 72 ч (желательно как можно быстрее) в Центр профилактики и борьбы со СПИДом, где вам предложат пройти тестирование на ВИЧ, оценят риск инфицирования и, при необходимости, предложат эффективное профилактическое лечение против ВИЧ;