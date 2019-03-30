Сб, 30.03.2019
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Врачи объяснили, что делать, если вы укололись чужим использованными шприцем

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Шприц. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Среди мусора, которым усыпаны улицы после зимы, часто случаются опасные вещи, такие как побитые бутылки или порезанные металлические банки.

Еще одна серьезная опасность – использованные шприцы.

Каждый год во всем мире регистрируют случаи ранения шприцами, которые должным образом не утилизировали после использования. Из-за повреждения иглой можно заразиться вирусным гепатитом, столбняком или ВИЧ.

Центр общественного здоровья подготовил рекомендации, как обезопасить себя и что делать, если случайно укололся использованным шприцем.

Если вы случайно укололись иглой:

  • не используйте раствор этилового спирта, йод, перекись водорода;
  • не сжимайте, не трите поврежденное место, не выжимайте и не отсасывайте кровь из раны;
  • держите раненую поверхность под струей проточной воды несколько минут или пока кровотечение не прекратится;
  • промойте место контакта водой с мылом;
  • если отсутствует проточная вода, обработайте поврежденное место дезинфицирующие гелем или раствором для мытья рук.
  • не храните у себя шприц/иглу, которой укололись;

  • лицам, которые не имеют прививки против вирусного гепатита B (ВГB) или не знают о его эффективности, рекомендуется обратиться к семейному врачу или врачу-инфекционисту по рассмотрению вопроса целесообразности вакцинации против ВГВ, схему которой определит врач;

  • не паникуйте – ведь вероятность заражения вирусными гепатитами и ВИЧ вследствие однократного случайного укола даже зараженной иглой незначительна (1,8% для ВГC; 0,23% для ВИЧ, 23-62% для ВГB);
  • после обработки места ранения обратитесь в течение 72 ч (желательно как можно быстрее) в Центр профилактики и борьбы со СПИДом, где вам предложат пройти тестирование на ВИЧ, оценят риск инфицирования и, при необходимости, предложат эффективное профилактическое лечение против ВИЧ;

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