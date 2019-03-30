Сб, 30.03.2019
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  • Бузова поддалась весеннему настроению и опубликовала откровенное фото в боди

Бузова поддалась весеннему настроению и опубликовала откровенное фото в боди
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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Весна еще не успела порадовать нас погодой, но 33-летняя телеведущая, похоже, уже ощутила на себе ее влияние.

С окончанием зимы у Ольги в Instagram все чаще стали появляться откровенные снимки. Возможно, так на Бузову повлиял воздух Барселоны, куда она отправилась отмечать день рождения матери. Сейчас телеведущая и вовсе порадовала поклонников очень горячим фото. Девушка позировала, стоя у окна в полупрозрачном кружевном боди.

Снимок экс-участница "Дома-2" подписала строчками из своей же песни. Как всегда — о непростом пути к женскому счастью. Примечательно, что недавно Ольга заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце. Что послужило поводом для очередных разговоров о том, что у нее появился избранник.

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