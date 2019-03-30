Бузова поддалась весеннему настроению и опубликовала откровенное фото в боди

С окончанием зимы у Ольги в Instagram все чаще стали появляться откровенные снимки. Возможно, так на Бузову повлиял воздух Барселоны, куда она отправилась отмечать день рождения матери. Сейчас телеведущая и вовсе порадовала поклонников очень горячим фото. Девушка позировала, стоя у окна в полупрозрачном кружевном боди.

Снимок экс-участница "Дома-2" подписала строчками из своей же песни. Как всегда — о непростом пути к женскому счастью. Примечательно, что недавно Ольга заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце. Что послужило поводом для очередных разговоров о том, что у нее появился избранник.