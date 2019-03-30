Сб, 30.03.2019
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  • Фото: солиста The Prodigy Кита Флинта проводили в последний путь

Фото: солиста The Prodigy Кита Флинта проводили в последний путь
Почти как на концерте...

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В пятницу, 29 марта, прошли похороны солиста The Prodigy Кита Флинта. Члены группы пригласили поклонников, чтобы те смогли отдать дань уважения ушедшему певцу. Из-за толпы в сотни человек процессия растянулась на два с половиной километра.

Фанаты вели себя так, как, наверное, хотел бы сам покойный музыкант. Толпа танцевала и распевала песни группы The Prodigy.

творчества Кита Флинта пришли на траурную процессию в ярких нарядах, похожих на сценические образы музыканта, и с бутылками пива в руках. В город Брейнтри графства Эссекс прибыли сотни фанатов из США и стран Европы, чтобы проститься с любимым музыкантом.

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